Зацепка из прошлого: знакомые оценили новую версию пропажи Усольцевых

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края продолжает будоражить умы и обрастать новыми, порой самыми неожиданными версиями. Что случилось с предпринимателем Сергеем Усольцевым, его супругой Ириной и пятилетней дочкой Ариной, которые бесследно пропали 28 сентября в Кутурчинском Белогорье? Активные поиски с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и спецтехники не дали никаких результатов. Эта звенящая пустота и стала почвой для многочисленных гипотез. Новая — Усольцевы сбежали в Таиланд, чтобы начать новую, более размеренную жизнь.
Официальная позиция: расследование не выходит за пределы региона.
Следственный комитет сохраняет определенность. Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова официально заявила: «Расследование дела об исчезновении Усольцевых за пределы Красноярского края не выходило».
В ведомстве также четко обозначили главную линию расследования.
«Основная версия исчезновения семьи Усольцевых остается прежней — несчастный случай», — подчеркнула Арбузова в беседе с aif.ru. Таким образом, официальные органы придерживаются мнения о трагическом стечении обстоятельств в суровых условиях тайги.
Версия-сенсация: «А не проще с деньгами уехать в Таиланд?».
Почему же многие при этом верят в версию о побеге? В интервью, вышедшем в 2015 году, Сергей Усольцев рассуждал об экономике и жизни и, в частности, задавался риторическим вопросом: «А не проще с деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?».
Эти слова, сказанные семь лет назад, в новой реальности зазвучали как возможная подсказка. Пользователи социальных сетей тут же нарисовали идиллическую картину: Усольцевы, инсценировав исчезновение, теперь «перебрались в Таиланд и купаются в океане». Однако насколько эта версия реалистична?
Мнение из Таиланда: «Их сразу задержат с фальшивыми паспортами».
Чтобы разобраться, корреспондент aif.ru обратился к человеку, который знает о жизни россиян в Таиланде практически все. Светлана Шерстобоева, лидер групп российских волонтеров в этой стране и администратор крупных русскоязычных пабликов, много лет проживающая в Паттайе, дала экспертную оценку.
«Наверное, это возможно, уехать в Таиланд и затеряться, если у них “левые” документы есть, — объяснила Шерстобоева. — Но нужно выяснить, бывали ли они раньше в Таиланде и в каком году. Сейчас в Таиланде по отпечаткам пальцев идентифицируют всех, кто проходит таможенный контроль. И если они летели по одним документам в прошлый раз и сдали “пальчики”, а сейчас попытаются попасть по другим, их сразу задержат с фальшивыми паспортами».
Этот комментарий вносит серьезные коррективы в романтизированную версию о побеге. Современные системы биометрического контроля в аэропортах Таиланда создают почти непреодолимый барьер для тех, кто попытается въехать в страну по поддельным документам, если их биометрические данные уже есть в системе.
Мнение друга: «С его-то жизненным оптимизмом… запросто».
Еще один важный взгляд на ситуацию от людей, знавших Сергея Усольцева лично. Его знакомый и бывший коллега Александр Дымов поделился с aif.ru своим мнением относительно гипотезы о Таиланде.
«С его-то жизненным оптимизмом, надо либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там, что запросто, — сказал Дымов. — Но зачем тогда эта фатальная драматургия? У меня не клеится с его образом».
Выходит, что те, кто знал Усольцевых, с одной стороны не исключают, что энергичный и оптимистичный Сергей мог «загореться» идеей радикальной смены жизни, с другой — абсурдной и жестокой кажется мысль о том, что для этого он мог инсценировать трагедию, заставив страдать родных и близких.
Ранее Дымов уже опровергал версии о побеге, связанные с прошлой работой Усольцева или его долгами.
Тайна на фоне скал: что дальше?
На сегодняшний день дело Усольцевых представляет собой клубок противоречий. Есть официальная версия следствия о несчастном случае, а кроме нее еще множество народных гипотез: от побега в Таиланд или США до убийства браконьерами и даже вмешательства потусторонних сил.
Поиски семьи, как сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», продолжаются. И главный вопрос остается: куда могла бесследно исчезнуть целая семья в современном мире, насыщенном технологиями и средствами связи.