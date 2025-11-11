Зацепка из прошлого: знакомые оценили новую версию пропажи Усольцевых

«Наверное, это возможно, уехать в Таиланд и затеряться, если у них “левые” документы есть, — объяснила Шерстобоева. — Но нужно выяснить, бывали ли они раньше в Таиланде и в каком году. Сейчас в Таиланде по отпечаткам пальцев идентифицируют всех, кто проходит таможенный контроль. И если они летели по одним документам в прошлый раз и сдали “пальчики”, а сейчас попытаются попасть по другим, их сразу задержат с фальшивыми паспортами».