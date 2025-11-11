Жители села Богатырь прорывались к Армии России под дронами ВСУ, трое погибли

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Белянка Шебекинского округа водитель грузовика «КамАЗ» получил тяжёлые минно-взрывные и осколочные ранения груди, рук и ног после атаки дрона. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему проводят операцию. Кроме того, в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» получил осколочные ранения ноги в результате детонации FPV-дрона. Он самостоятельно добрался до больницы и получает необходимое лечение.