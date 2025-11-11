Трижды оправданного по делу об убийстве охранника отпустили из зала суда

Новосибирский областной суд во второй раз отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, которого обвиняют в убийстве 16-летнего Дмитрия Абрамова на пляже у Новосибирского водохранилища в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе суда, дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд, но с другим составом.
По версии следствия, летом 2018 года между Прудниковым и подростком произошёл конфликт у кемпинга «Бумеранг». Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый якобы нанёс жертве несколько ножевых ударов в шею. От полученных ранений юноша скончался.
Суд присяжных дважды оправдывал Прудникова, но каждый раз решение отменялось. В июле 2025 года мужчина вновь был признан невиновным, однако областной суд повторно отменил этот приговор. Сейчас Прудников находится под подпиской о невыезде.
Следствие утверждает, что причиной конфликта стало видео интимного характера, снятое подростком, но доказательств этому не нашли. На месте преступления не обнаружили ни оружия, ни следов ДНК обвиняемого.
Прудников, бывший охранник кемпинга, был задержан только в 2021 году в Калининграде. Сначала он дал признательные показания, позже заявил, что сделал это под давлением. Его адвокат Владимир Бузюргин считает уголовное преследование незаконным и называет дело примером затянувшегося и несправедливого расследования.
