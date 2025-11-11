Трижды оправданного по делу об убийстве охранника отпустили из зала суда

Новосибирский областной суд во второй раз отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, которого обвиняют в убийстве 16-летнего Дмитрия Абрамова на пляже у Новосибирского водохранилища в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе суда, дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд, но с другим составом.