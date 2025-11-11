Бойцы ВС РФ установили на грузовик «Урал» морской бомбомет

Морской бомбомет установили на грузовик «Урал» в зоне СВО.
Российские военные установили морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» на грузовой автомобиль «Урал» для применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев.
«Российский грузовик “Урал” 4320−19 с бомбометом РБУ-6000 “Смерч-2” где-то в зоне проведения СВО», — написал Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале. Он отметил, что данная импровизированная система вооружения демонстрирует адаптацию морских технологий к сухопутным операциям.
Модифицированная реактивная система позволяет вести огнь боеприпасами массой более 110 килограммов на расстояние до 5230 метров. Скорость полета снарядов достигает 300 метров в секунду, что обеспечивает высокую эффективность против укрепленных позиций.
Аналогичные системы уже ранее применялись под Часовым Яром, где продемонстрировали свою эффективность. Установка на колесное шасси обеспечивает мобильность и возможность быстрой смены позиций после залпа.