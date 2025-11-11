Солдаты ВСУ изрешетили свердловского бойца ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Фото

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук — три в руках и четыре в ногах. Хирурги приняли решение не извлекать их, так как они не несут прямой угрозы жизни. Риск от операции был выше. Так что они теперь со мной навсегда, стали частью меня» — отметил солдат. «Внучке говорю, что теперь я “Терминатор”. Так что, дескать, дедушка у тебя теперь железный», — шутит Полежаев.