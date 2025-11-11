Растерзавшего троих человек тигра-людоеда поймали лесники

В индийском штате Карнатака сотрудники лесного департамента поймали тигра, который за две недели напал на трёх жителей и всех убил. Об этом сообщает The Indian Express.
Последней жертвой стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, расположенной рядом с национальным парком Бандипур. Хищник напал на мужчину 7 ноября, а уже на следующий день специалисты смогли его поймать.
По данным ветеринаров, тигру примерно 13 лет. Он оказался слишком старым, чтобы охотиться на диких животных — его зубы почти полностью стёрлись. Из-за этого зверь стал заходить в деревни и нападать на людей и скот.
Лесники продолжают патрулирование территории, так как в окрестностях заметили ещё несколько тигров.
Читайте также: Выяснилось, как Джеральд Гальего стал «убийцей секс-рабынь».