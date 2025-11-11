Fox: в аэропорту Вашингтона мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом

По меньшей мере 18 человек пострадали при столкновении мобильного зала ожидания с терминалом в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox 5 со ссылкой на управление аэропортов американской столицы.
В воздушной гавани такие объекты используются для доставки пассажиров к самолётам или их перевозки от места посадки до терминала. Инцидент произошёл, когда мобильный зал приближался к зданию.
Журналисты уточнили, что пострадавших доставили в больницу для осмотра. Врачи отметили, что пациенты получили травмы, которые не опасны для жизни. Аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, в начале сентября в аэропорту Сан-Франциско пассажирский самолёт врезался в хвост другого лайнера во время подготовки к взлёту. Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании United Airlines. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.