Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: в аэропорту Вашингтона мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом

Пострадавших при инциденте в международном аэропорту имени Даллеса доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 18 человек пострадали при столкновении мобильного зала ожидания с терминалом в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox 5 со ссылкой на управление аэропортов американской столицы.

В воздушной гавани такие объекты используются для доставки пассажиров к самолётам или их перевозки от места посадки до терминала. Инцидент произошёл, когда мобильный зал приближался к зданию.

Журналисты уточнили, что пострадавших доставили в больницу для осмотра. Врачи отметили, что пациенты получили травмы, которые не опасны для жизни. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, в начале сентября в аэропорту Сан-Франциско пассажирский самолёт врезался в хвост другого лайнера во время подготовки к взлёту. Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании United Airlines. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.