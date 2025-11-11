Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

Останкинский районный суд Москвы впервые рассмотрит административное дело по статье о нарушении режима военного положения. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
В карточке указано, что привлекаемым лицом является некий Кузин А. Д., обвиняемый по части 1 статьи 20.5.1 КоАП РФ — «Нарушение режима военного положения».
Дело было зарегистрировано 27 октября, а заседание для рассмотрения его по существу назначено на 19 ноября в 16:00 по московскому времени. Это первый известный случай применения данной статьи в российской судебной практике.
Согласно КоАП РФ, нарушение режима военного положения влечёт административный штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 30 суток. Для должностных лиц штраф составляет от 1000 до 2000 рублей, также возможен арест на тот же срок.
Ранее на Сахалине военнослужащего приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от службы.