В Москве впервые состоится суд по делу о нарушении военного положения

Ранее пенсионер оказался на скамье подсудимых за похищение убийцы дочери. Французский пенсионер Андре Бамберски десятилетиями добивался наказания врача Дитера Кромбаха, которого считал виновным в смерти своей дочери Калинки. Теперь же мужчине самому предстоит объяснять суду, почему он пошёл на нарушение закона ради возмездия. Подробнее — в материале Life.ru.