В Иркутске осудили мужчину за похищение бывшей возлюбленной

В Иркутске вынесен приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в похищении человека. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.
— Напомним, случилось все 19 июня 2025 года. Мужчина напал на свою бывшую возлюбленную в подъезде дома на улице Лермонтова. Он силой вывел сибирячку из здания и заставил сесть в автомобиль, за рулем которого находился его знакомый, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Во время поездки преступник угрожал жертве. Однако женщине удалось привлечь внимание окружающих — она открыла дверь движущейся машины. Благодаря вмешательству водителя другого автомобиля, который заметил происходящее, похищение было пресечено.
В это время КП-Иркутск удалось поговорить с Яном Казанцевым, который и спас женщину от похитителя. Он рассказал, что именно тогда произошло.
