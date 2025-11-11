В российском регионе повреждены гражданские объекты из-за удара БПЛА: карта атак дронов 11 ноября

Украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов в ночь на 11 ноября. В том числе произошло нападение на Саратовскую область, после него остались повреждения инфраструктуры. А из-за атаки ВСУ в Белгородской области погибли и пострадали люди. В ряде регионов были введены режимы беспилотной опасности и закрыты аэропорты. Карта ударов дронов на 11 ноября — в материале URA.RU.