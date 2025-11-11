Мужчина получил условный срок за похищение бывшей девушки в Иркутске

В Иркутске осудили мужчину, который похитил бывшую девушку и пытался вывезти её за пределы города. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
«В июне 2025 года мужчина на почве ревности и неприязни к бывшей сожительнице прибыл к её дому на улице Лермонтова в Иркутске. Дождавшись потерпевшую, напал на неё в подъезде многоквартирного дома», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
После этого мужчина силой вывел её из подъезда и усадил в машину, в которой находился его приятель. Мужчина угрожал девушке и собирался вывезти её за пределы города.
В пресс-службе регионального СК рассказали, что во время движения автомобиля потерпевшая открыла дверь машины и попыталась привлечь внимание окружающих. Один из водителей увидел, что в машине происходит что-то неладное, и вмешался. Благодаря этому женщину удалось спасти.
В отношении 34-летнего жителя другого региона возбудили уголовное дело за похищение человека. После завершения расследования дело передали в суд, который приговорил мужчину к четырём годам условно.