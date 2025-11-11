Мужчина получил условный срок за похищение бывшей девушки в Иркутске

«В июне 2025 года мужчина на почве ревности и неприязни к бывшей сожительнице прибыл к её дому на улице Лермонтова в Иркутске. Дождавшись потерпевшую, напал на неё в подъезде многоквартирного дома», — прокомментировали в надзорном ведомстве.