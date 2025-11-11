Слюсарь: в ростовском Батайске перехватили беспилотники

В Ростовской области ночью отражали украинскую беспилотную атаку, обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram губернатор Юрий Слюсарь.
Силы противовоздушной обороны «уничтожили и подавили» БПЛА в Батайске и Мясниковском районе, сколько именно — глава региона не сказал.
Информация о последствиях на земле уточняется.
В ночное время и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об атаке украинских беспилотников, заявив, что пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше