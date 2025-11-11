Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — десять — сбили над территорией Республики Крым, восемь БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, семь — над Орловской областью. По три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожили над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря. По одному дрону перехватили над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Ранее командир Вооружённых сил Украины раскрыл данные о потерях в своём подразделении, опровергнув заявления киевского режима о минимальном количестве погибших и высокой эффективности западной техники. По его словам, он уже семь месяцев командир. За это время через его подразделение прошло около 2000 человек — трёх четвертей из них здесь уже нет. Командир также выразил недовольство оборудованием, полученным в рамках военной помощи от НАТО. По его словам, системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов, демонстрируют недостаточную эффективность против оптоволоконных беспилотников и не обеспечивают надёжной защиты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше