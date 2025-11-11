Ричмонд
В Омске ищут 15-летнюю девушку-подростка

Она вышла из дома и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «Доброспас» объявил о поисках 15-летней омички. Она пропала вчера, 10 ноября.

Как указано в ориентировке, около 18:00 подросток вышла из своего дома по улице Машиностроительной в Ленинском округе и до сих пор не вернулась. Внешний вид девушки соответствует ее возрасту, она худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые. Девушка была одета в куртку зеленого цвета и бежевые полуботинки, также на ней может быть желтый шарф.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефону 8−999−470−10−08 или в полицию.