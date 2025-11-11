Ричмонд
Токаев намерен подписать с Путиным декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Казахстан поднимут двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, анонсируя подписание соответствующей декларации в ходе своего предстоящего визита в Москву.

Токаев анонсировал подписание декларации с Россией.

«Токаев заявил, что в ходе его визита в РФ будет подписана декларация о переходе Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление казахстанского лидера. Президент подчеркнул историческое значение данного документа для развития двусторонних отношений.