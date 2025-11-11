Взрыв машины в Индии расследуется как теракт

Ранее индийские правоохранители задержали двух бывших владельцев машины, которая взорвалась у исторической крепости Красный форт в районе Старого Дели. Следственные органы в настоящее время тщательно изучают всю историю перепродаж данного транспортного средства, чтобы собрать дополнительную доказательную базу. Инцидент произошёл в понедельник вечером — легковой автомобиль взорвался около светофора недалеко от знаменитой крепости. По информации министра внутренних дел Индии Амита Шаха, в результате взрыва погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения. В настоящее время проводится комплексное расследование, в рамках которого рассматриваются все возможные версии случившегося.