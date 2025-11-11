Выяснилось, что руководитель российской школы присваивала премии учителей

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершили расследование дела против 60-летней заведующей школы, которую обвинили в мошенничестве. Следствие установило, что она на протяжении трёх с половиной лет получала часть премий своих подчинённых.
По данным полиции, женщина поручала кадровику собирать с педагогов часть выплат, объясняя это нехваткой денег в бюджете учреждения. Учителя соглашались, а руководитель ежемесячно забирала часть их премий.
Следователи подсчитали, что за это время заведующая присвоила около двух миллионов рублей и потратила их на личные нужды.
Уточняется, что уголовное дело уже передано в суд. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве.
