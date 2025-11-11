Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что руководитель российской школы присваивала премии учителей

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершили расследование дела против 60-летней заведующей школы, которую обвинили в мошенничестве.

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершили расследование дела против 60-летней заведующей школы, которую обвинили в мошенничестве. Следствие установило, что она на протяжении трёх с половиной лет получала часть премий своих подчинённых.

По данным полиции, женщина поручала кадровику собирать с педагогов часть выплат, объясняя это нехваткой денег в бюджете учреждения. Учителя соглашались, а руководитель ежемесячно забирала часть их премий.

Следователи подсчитали, что за это время заведующая присвоила около двух миллионов рублей и потратила их на личные нужды.

Уточняется, что уголовное дело уже передано в суд. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве.

Читайте также: Выяснилось, как Джеральд Гальего стал «убийцей секс-рабынь».