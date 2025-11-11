NDTV: автомобиль в Нью-Дели подорвал террорист-смертник

Автомобиль в Нью-Дели подорвал террорист-смертник, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Анализ кадров с камер видеонаблюдения показал, что автомобиль, в котором находилась взрывчатка, находился на парковке у места происшествия около трех часов. На них видно, что водитель, не выходя из машины, будто ждал кого-то либо инструкции.
Источники сообщают, что взрыв расследуется как теракт. По предварительным данным, на месте инцидента обнаружены следы нитрата аммония.
Отмечается, что в тот же день в городе Фаридабад на границе со штатом Харьяна был предотвращен теракт и арестованы трое подозреваемых, у которых нашли 350 кг взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва автомобиля в Нью-Дели стали восемь человек, более 20 пострадали.
Автомобиль Hyundai i20 взорвался около 19: 00 по местному времени (16:30 по мск) недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели.