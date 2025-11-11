Фирму лидера ОПГ челябинских дорожников оштрафовали на 20 млн рублей

Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону и по итогу суда получил пять лет колонии за дачу взяток. Гособвинению удалось доказать, что «с его рук кормились» высокопоставленные сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». За это они помогали фирме с получением контрактов и прохождением проверок.