ФСБ сорвала украинско-британскую операцию по угону российского МиГ-31

По данным Telegram-канала Mash, украинские разведчики связались с российскими летчиками под видом журналиста из Bellingcat*. Командир судна отказался сотрудничать, после чего штурману предложили нейтрализовать напарника прямо в полете. Он сделал вид, что согласен, и к нему подключили «проверяющего» украинского пилота, который оценивал его подготовку. Российский боец продолжал переписываться с противником, собирая данные о планах Украины и Великобритании.