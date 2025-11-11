Ричмонд
В Челябинске в полусотне домов пропало водоснабжение из-за ремонта

В Челябинске в десятках зданий 11 ноября отключили воду, чтобы починить трубы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске более чем в 50 домах утром 11 ноября отключили водоснабжение.

Как пояснили в МУП «ПОВВ», воду перекрыли, чтобы отремонтировать трубы. Работы продлятся до 22:00.

Без воды пока придется обходиться жителям домов по следующим адресам:

Борьбы: 28.

Героев Танкограда, 48, 48а.

Евтеева: 5, 7, 6, 8, 8а.

Захаренко, 2, 2б, 4, 6, 6а.

Свободы: 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155 В, 155б, 155 г, 157, 157а, 159.

Орджоникидзе: 1, 27а, 29.

Потёмкина, 10.

Солнечная, 22б, 22 В.

Цвиллинга: 55а, 55б, 57, 57а, 59а.

26 Бакинских Комиссаров, 63, 107а.

32-й Годовщины Октября, 18а, 31.

частный сектор на ул. 32-й Годовщины Октября и ул. 26 Бакинских Комиссаров.

50-летия ВЛКСМ, 15, 15а, 15б.