ФСБ: Украина хотела угнать самолет МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации против базы НАТО в Румынии.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы России предотвратили масштабную провокацию с участием российского военного самолета. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, Федеральная служба безопасности вскрыла и пресекла операцию украинской военной разведки. К разработке планов также привлекались британские кураторы. Целью операции являлся угон за границу сверхзвукового истребителя МиГ-31.

Для реализации своего плана сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских летчиков. Им предлагали денежное вознаграждение в размере трех миллионов долларов США.

После угона самолета злоумышленники планировали направить его в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в юго-восточной Европе. Речь идет о румынском городе Констанца. Там истребитель с ракетой «Кинжал» мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.

