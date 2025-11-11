ФСБ предотвратила попытку Украины угнать истребитель МиГ-31 с «Кинжалом». Видео

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты “Кинжал”», — отметили в ЦОС ФСБ, их комментарий есть в распоряжении URA.RU. Подчеркивается, что Украина разрабатывала эту операцию совместно с британской разведкой.