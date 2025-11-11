Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила попытку Украины угнать истребитель МиГ-31 с «Кинжалом». Видео

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку разведчиков с Украины угнать российский истребитель МиГ-31, который способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», и нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ предотвратила очередную диверсию Украины.

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку разведчиков с Украины угнать российский истребитель МиГ-31, который способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», и нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты “Кинжал”», — отметили в ЦОС ФСБ, их комментарий есть в распоряжении URA.RU. Подчеркивается, что Украина разрабатывала эту операцию совместно с британской разведкой.

Сотрудники разведки Украины пытались завербовать российских летчиков, предложив им три миллиона долларов. Истребитель планировалось доставить на крупнейшую во всей юго-восточной Европе авиабазу НАТО в Румынии. Там его могли сбить средства ПВО. Благодаря своевременно принятым мерам эти планы были сорваны.

В ответ на эту провокацию Киева ВС РФ нанесли Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области с помощью тех самых «Кинжалов». Также был атакован аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области с размещенными там американскими истребителями F-16.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой комплекс, который является авиационным вариантом наземного «Искандера». Дальность его поражения — более двух тысяч километров. С применением такого вооружения российские войска наносят удары исключительно по тем объектам на территории Украины, которые обслуживают цели ВСУ.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше