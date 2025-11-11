Пенсионерка пытается отобрать квартиру у участника СВО

Через полгода после оформления сделки пенсионерка подала иск о возврате квартиры, утверждая, что стала жертвой мошенников. В настоящее время гражданское дело приостановлено в связи с участием ответчика в боевых действиях. Представитель военнослужащего предоставил в Следственный комитет документы, подтверждающие правомерность сделки. Также было подано заявление о мошенничестве с целью защиты прав участника СВО на приобретенное жилье.