Пенсионерка пытается отобрать квартиру у участника СВО

Пенсионерка требует вернуть квартиру, проданную участнику СВО.
Участник специальной военной операции из Смоленской области подал заявление в Следственный комитет о мошенничестве после попытки пенсионерки через суд отобрать у него купленную квартиру. Об рассказал блогер Александр Картавых, проложив скриншоты заявления пострадавшего участника СВО, направленного в органы предварительного следствия 6 ноября 2025 года.
Участник СВО Дмитрий купил квартиру у пенсионерки. «Но потом продавшую квартиру пенсионерку внезапно осеняет мысль о том, что её обманули мошенники. … И она подает в суд на Дмитрия, требуя вернуть ей жилплощать. А деньги, естественно, украли злобные хохлы до последнего рубля», —рассказал Александр Картавых в своем telegram-канале.
Сделка по покупке квартиры была совершена полтора года назад, когда родственник военнослужащего приобрел недвижимость у пенсионерки 1946 года рождения. После проведения сделки и передачи денег жилье было отремонтировано за счет средств, полученных участником СВО за выполнение боевых задач.
Через полгода после оформления сделки пенсионерка подала иск о возврате квартиры, утверждая, что стала жертвой мошенников. В настоящее время гражданское дело приостановлено в связи с участием ответчика в боевых действиях. Представитель военнослужащего предоставил в Следственный комитет документы, подтверждающие правомерность сделки. Также было подано заявление о мошенничестве с целью защиты прав участника СВО на приобретенное жилье.
Подобные случаи не редкость. Свердловский областной суд ужесточил наказание жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение 5,4 миллионов рублей выплат за погибшего на СВО бойца, заменив условный срок на реальное лишение свободы сроком 2,5 года. Решение было пересмотрено после апелляционного представления прокурора, несмотря на позицию защиты о невиновности женщины, которая утверждала, что потратила средства на жилье для сына погибшего военнослужащего.