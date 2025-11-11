Медбрат от скуки изнасиловал 71-летнюю старушку-инвалида

В Нидерландах дисциплинарный суд по делам здравоохранения пожизненно лишил медбрата права работать в сфере медицины. Как сообщает NL Times, мужчина изнасиловал 71-летнюю женщину с тяжёлой инвалидностью.
Инцидент произошёл в 2022 году. Полиция установила, что медбрат дважды делал пожилой женщине эротический массаж, а во второй раз совершил насилие.
Хотя преступление произошло вне рабочего места, суд признал его настолько тяжким, что применил максимальное наказание — исключил мужчину из регистра BIG. Это полностью закрывает ему доступ к любой медицинской деятельности.
Суд отметил высокий риск повторных преступлений: обвиняемый не смог объяснить свои действия, заявив лишь, что «действовал из скуки». С февраля 2025 года он отбывает трёхлетний срок.
В решении суда подчеркнули, что пациенты должны быть уверены в добросовестности медицинского персонала, особенно когда речь идёт об уязвимых людях.
