В Ташкенте водитель потерял управление и врезался в дерево

По данным УБДД, около 05:30 на улице Амира Темура, напротив кафе Merhaba, 30-летний водитель автомобиля Spark потерял управление, после чего машина выехала на обочину и столкнулась с деревом. Удар пришёлся на переднюю часть автомобиля.
Водителю была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия. Его состояние уточняется. По данному факту сотрудники УБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
Хотя официальная причина ДТП пока не названа, предварительно можно предположить, что водитель мог превысить скорость и не справиться с управлением из-за утренней изморози. В осенне-зимний период даже при отсутствии видимого льда на асфальте возможно образование тонкой наледи, особенно в тёмное время суток и ближе к рассвету. Это делает дороги опасными и требует от водителей повышенного внимания и осторожности.