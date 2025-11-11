В Ташкенте водитель потерял управление и врезался в дерево

Хотя официальная причина ДТП пока не названа, предварительно можно предположить, что водитель мог превысить скорость и не справиться с управлением из-за утренней изморози. В осенне-зимний период даже при отсутствии видимого льда на асфальте возможно образование тонкой наледи, особенно в тёмное время суток и ближе к рассвету. Это делает дороги опасными и требует от водителей повышенного внимания и осторожности.