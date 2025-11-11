Движение на трассе Екатеринбург — Алапаевск восстановили

Ограничения действовали до приведения дороги в соответствие с требованиями безопасности. Водителей просили отказаться от поездок до наступления благоприятных условий и планировать маршруты заранее. Экипажи ДПС работали в усиленном режиме. Водители, оказавшиеся в беде, могли обратиться за помощью по номеру 112.