Грозу свердловских чиновников отправили за решетку. Видео

О том, что бывший оперативник стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало в прошлом году. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. По одной из версий, они так и остались у Кондрашина, который делал вид, что решает вопрос.