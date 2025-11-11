Ричмонд
Грозу свердловских чиновников отправили за решетку. Видео

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновным в коррупции экс-сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгения Мальцева. Свою вину отставной офицер не признал, передает корреспондент URA.RU.

По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс».

В прениях прокурор просил назначить Мальцеву девять лет лишения свободы. Судья Юлия Меркулова назначила семь лет, отставного майора взяли под стражу в зале суда. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

О том, что бывший оперативник стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало в прошлом году. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. По одной из версий, они так и остались у Кондрашина, который делал вид, что решает вопрос.

В мае 2024 года, когда началось следствие, Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашин отправился на СВО и пропал там без вести. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде, им вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В суде идет разбирательство по обоим.

В силовой среде Мальцев имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке, к примеру, был бывший замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин, которого судят за взяточничество. По неподтвержденной информации, Мальцев даже участвовал в его задержании. Кроме того, отставной полицейский якобы занимался уголовными делами многих других свердловских чиновников, в частности мэров, которые сейчас за решеткой.