Уралец будет принудительно отрабатывать долг по алиментам в 2,5 миллиона

Мужчину к ответственности привлекают не в первые: в 2023 году его приговорили к 6 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Но неплательщик от исполнения уклонялся. Тогда приговор заменили на два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Это наказание мужчина отбыл, но после опять перестал платить по счетам.