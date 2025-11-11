Уралец будет принудительно отрабатывать долг по алиментам в 2,5 миллиона

Жителя Качканара приговорили к обязательным работам за 2,5 миллиона долга по алиментам. Приговор вступил в силу незадолго до 18-летия его сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Мужчину к ответственности привлекают не в первые: в 2023 году его приговорили к 6 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Но неплательщик от исполнения уклонялся. Тогда приговор заменили на два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Это наказание мужчина отбыл, но после опять перестал платить по счетам.
— В 2024 году мужчина вновь был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев, — сообщили в ведомстве.
Но свое наказание в виде 80 часов обязательных работ он также не отбыл. Тогда мужчине заменили наказание на семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в счет погашения долга.