Мужчина погиб при пожаре в уральском селе

На улице Чкалова в Екатеринбурге на 2 квадратных метрах огонь повредил электросчетчик в подъезде на втором этаже 10-этажки. Из дома сотрудники МЧС спасли двух человек, пострадавших нет. Пожар ликвидировали за 8 минут 11 специалистов на трех единицах техники.