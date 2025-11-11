Ричмонд
Мужчина погиб при пожаре в уральском селе

За сутки в Свердловской области потушили 15 пожаров.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале спасатели ликвидировали 15 пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. В результате пожаров погиб один человек, спасены двое, сообщает региональное МЧС.

Так, накануне в селе Сосновское на улице Ленина горел частный жилой дом на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. Пожар потушили за 37 минут 11 специалистов на четырех единицах техники.

В селе Знаменское горел двухквартирный жилой дом на улице Свердлова на площади 48 «квадратов». С огнем справились в течение 2 часов 6 спасателей на двух спецмашинах.

На улице Чкалова в Екатеринбурге на 2 квадратных метрах огонь повредил электросчетчик в подъезде на втором этаже 10-этажки. Из дома сотрудники МЧС спасли двух человек, пострадавших нет. Пожар ликвидировали за 8 минут 11 специалистов на трех единицах техники.

На улице Амундсена в Екатеринбурге горел напольный утеплитель на первом этаже строящегося 4-этажного здания на площади 10 «квадратов». Возгорание до прибытия пожарных расчетов ликвидировано населением первичными средствами пожаротушения.