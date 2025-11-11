Ричмонд
ФСБ: В операции по угону российского МиГ-31 участвовала организация Bellingcat*

Запад и Киев при планировании операции по угону российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» прибегнули к помощи нежелательной в России организации Bellingcat*. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24».

— При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat*, — уточнил он.

О срыве операции украинских и западных спецслужб стало известно в этот же день. Киев пытался завербовать российских летчиков за три миллиона долларов для угона самолета и последующей провокации против крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса (НАТО).

В прошлом году ведомство также сообщило о предотвращении еще одной операции украинской военной разведки Украины, которая была направлена на угон российского вертолета радиоэлектронной борьбы.

*Издание включено в реестр СМИ-иностранных агентов.

