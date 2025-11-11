ФСБ: В операции по угону российского МиГ-31 участвовала организация Bellingcat*

— При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat*, — уточнил он.
О срыве операции украинских и западных спецслужб стало известно в этот же день. Киев пытался завербовать российских летчиков за три миллиона долларов для угона самолета и последующей провокации против крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса (НАТО).
В прошлом году ведомство также сообщило о предотвращении еще одной операции украинской военной разведки Украины, которая была направлена на угон российского вертолета радиоэлектронной борьбы.
*Издание включено в реестр СМИ-иностранных агентов.