«Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт с Украиной мог бы “закончиться уже завтра”, если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой», — сообщает Press Trust of India. Это передает «РБК. Алипов назвал “антироссийским крестовым походом” действия Европы. По его мнению, они препятствуют скорому наступлению мира на Украине.