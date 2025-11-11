Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский дипломат назвал условие для завершения конфликта на Украине уже завтра

В данный момент препятствием установления мира на Украине является нежелание НАТО и Евросоюза вести диалог с Россией. Это заявил посол России в Индии Денис Алипов. Об этом пишут СМИ.

Действия Европы препятствуют завершению украинского конфликта, заявил Алипов.

В данный момент препятствием установления мира на Украине является нежелание НАТО и Евросоюза вести диалог с Россией. Это заявил посол России в Индии Денис Алипов. Об этом пишут СМИ.

«Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт с Украиной мог бы “закончиться уже завтра”, если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой», — сообщает Press Trust of India. Это передает «РБК. Алипов назвал “антироссийским крестовым походом” действия Европы. По его мнению, они препятствуют скорому наступлению мира на Украине.

Ранее Денис Алипов отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Индия перестала закупать российскую нефть. По словам Алипова, уже к 2030 году товарооборот Индии и России достигнет 100 миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше