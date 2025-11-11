Действия Европы препятствуют завершению украинского конфликта, заявил Алипов.
«Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт с Украиной мог бы “закончиться уже завтра”, если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой», — сообщает Press Trust of India. Это передает «РБК. Алипов назвал “антироссийским крестовым походом” действия Европы. По его мнению, они препятствуют скорому наступлению мира на Украине.
Ранее Денис Алипов отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Индия перестала закупать российскую нефть. По словам Алипова, уже к 2030 году товарооборот Индии и России достигнет 100 миллиардов долларов.