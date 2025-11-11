Житель ЯНАО потерял сотни тысяч рублей, доверившись лжесотруднику «Роскомнадзора»

Мошенники вынудили пенсионера перевести им деньги.
Житель Ноябрьска (ЯНАО) лишился 740 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники выманили у него деньги, используя несколько схем обмана, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По словам потерпевшего, на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного абонента, звонившая, представившись сотрудником обслуживающей организации, под предлогом оформления заявки на новые ключи от домофона попросила мужчину озвучить код из смс-сообщения, поступивший от банка», — сообщили на официальном сайте ведомства. Затем, уже через мессенджер, другая злоумышленница, назвавшись сотрудником «Роскомнадзора», сообщила о «взломе» данных мужчины и убедила его «перезапустить банковскую карту» для якобы защиты средств.
Поддавшись влиянию преступников, мужчина 1968 года рождения снял в банкомате наличные денежные средства на общую сумму 787 тысяч рублей. В последующем через установленное приложение он перевел злоумышленникам 740 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, и не дождавшись возврата средств, мужчина обратился в полицию. Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».