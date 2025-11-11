В ФСБ раскрыли роль Bellingcat* в срыве планов по угону МиГ-31

ФСБ заявила о предотвращении попытки угона украинской разведкой российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», в ходе которой летчикам предлагали 3 млн долларов за перелет на базу НАТО в Румынии. В ответ на это ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине, включая Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР в Киевской области.