Нежелательная организация Bellingcat* была задействована в планировавшейся Украиной операции по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Такое заявление в эфире телеканала сделал оперативный сотрудник ФСБ России.
Представитель спецслужбы пояснил, как именно использовалась указанная структура для выхода на военнослужащих. «При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat», — сообщил оперативный сотрудник в эфире «Россия 24». Он подтвердил эту информацию, комментируя детали предотвращенной операции.
Ранее ФСБ России официально сообщила о срыве спецоперации украинских спецслужб по угону самолета. По данным ведомства, к организации угона было привлечено Главное управление разведки Минобороны Украины, которое для вербовки российских летчиков использовало значительные финансовые стимулы в размере до трех миллионов долларов.
Согласно плану операции, угнанный самолет должен был быть направлен в сторону одного из государств НАТО. Конечной целью маршрута назывался район румынской Констанцы, где базируются силы альянса, и где самолет мог быть сбит системой ПВО.
ФСБ заявила о предотвращении попытки угона украинской разведкой российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», в ходе которой летчикам предлагали 3 млн долларов за перелет на базу НАТО в Румынии. В ответ на это ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине, включая Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР в Киевской области.
* Bellingcat — организация, признанная нежелательной на территории Российской Федерации.