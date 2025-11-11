Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ раскрыли роль Bellingcat* в срыве планов по угону МиГ-31

Нежелательная организация Bellingcat* была задействована в планировавшейся Украиной операции по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Такое заявление в эфире телеканала сделал оперативный сотрудник ФСБ России.

ФСБ сообщила о попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом».

Нежелательная организация Bellingcat* была задействована в планировавшейся Украиной операции по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Такое заявление в эфире телеканала сделал оперативный сотрудник ФСБ России.

Представитель спецслужбы пояснил, как именно использовалась указанная структура для выхода на военнослужащих. «При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat», — сообщил оперативный сотрудник в эфире «Россия 24». Он подтвердил эту информацию, комментируя детали предотвращенной операции.

Ранее ФСБ России официально сообщила о срыве спецоперации украинских спецслужб по угону самолета. По данным ведомства, к организации угона было привлечено Главное управление разведки Минобороны Украины, которое для вербовки российских летчиков использовало значительные финансовые стимулы в размере до трех миллионов долларов.

Согласно плану операции, угнанный самолет должен был быть направлен в сторону одного из государств НАТО. Конечной целью маршрута назывался район румынской Констанцы, где базируются силы альянса, и где самолет мог быть сбит системой ПВО.

ФСБ заявила о предотвращении попытки угона украинской разведкой российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», в ходе которой летчикам предлагали 3 млн долларов за перелет на базу НАТО в Румынии. В ответ на это ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине, включая Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР в Киевской области.

* Bellingcat — организация, признанная нежелательной на территории Российской Федерации.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше