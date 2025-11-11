Судья, обещавший «скостить» срок за доллары, получил 10,5 лет тюрьмы

Расследование показало, что судья предложил матери осужденного за 30 тысяч долларов «решить вопрос» со снижением срока лишения свободы, назначенного другим судом. При этом он уверял женщину, что может повлиять на итог и добиться сокращения наказания её сына через свои «влиятельные связи».
Однако вместо уменьшения срока судья получил собственное и вполне реальное наказание. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 168 (мошенничество) и пунктом «а» части 3 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Кроме того, он лишён права занимать любые должности в органах государственной власти, в том числе в судебных и правоохранительных органах, сроком на 2,5 года.