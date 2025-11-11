Судья, обещавший «скостить» срок за доллары, получил 10,5 лет тюрьмы

Расследование показало, что судья предложил матери осужденного за 30 тысяч долларов «решить вопрос» со снижением срока лишения свободы, назначенного другим судом. При этом он уверял женщину, что может повлиять на итог и добиться сокращения наказания её сына через свои «влиятельные связи».