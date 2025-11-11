Ричмонд
На Дону прокуратура оштрафовала чиновника за медлительность

Он не ответил в установленные сроки на обращение местного жителя.

Источник: Аргументы и факты

Чиновника из администрации Кашарского района оштрафовали за нарушение сроков рассмотрения обращения одного из местных жителей (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил надзорный орган, житель района направил в администрацию заявление, но в установленный законом срок ответа не получил.

Прокуратура обратилась в суд с требованием привлечь чиновников к ответственности. Суд удовлетворил это требование и оштрафовал представителя администрации по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

После вмешательства прокуратуры заявитель, наконец, получил ответ на своё обращение.