На Дону прокуратура оштрафовала чиновника за медлительность

Чиновника из администрации Кашарского района оштрафовали за нарушение сроков рассмотрения обращения одного из местных жителей (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установил надзорный орган, житель района направил в администрацию заявление, но в установленный законом срок ответа не получил.
Прокуратура обратилась в суд с требованием привлечь чиновников к ответственности. Суд удовлетворил это требование и оштрафовал представителя администрации по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
После вмешательства прокуратуры заявитель, наконец, получил ответ на своё обращение.