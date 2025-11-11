Ричмонд
«ПоискКрым»: исчезла 16-летняя Ирина Бабанина из Армянска

В Крыму ищут 16-летнюю девушку в красной куртке.

Источник: ДПСО «ПоискКрым»

В паблике отряда «ПоискКрым» появилась новая ориентировка:

«Внимание! Пропала Бабанина Ирина Николаевна, 16 лет (2009 г. р.), село Суворово, город Армянск».

Подросток исчез накануне — с 10 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы Ирины Бабаниной: 175 см рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в красную курту и зеленый спортивный костюм.

Любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшей, просят сообщать на «горячую линию» отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 560 60 60.