В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб в ДТП со снегоходом

По информации следствия, 9 ноября 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил своего четырехлетнего сына на снегоход и отправился по полевой дороге рядом с селом Туруханск. Во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб, что привело к опрокидыванию снегохода.