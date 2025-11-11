В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб в ДТП со снегоходом

В Туруханском районе Красноярского края было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой гибель ребенка.
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали расследование. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели ребенка по неосторожности. В соответствии со статьей 264 УК РФ, ему инкриминируется управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По информации следствия, 9 ноября 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил своего четырехлетнего сына на снегоход и отправился по полевой дороге рядом с селом Туруханск. Во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб, что привело к опрокидыванию снегохода.
В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы и на следующий день скончался в медицинском учреждении. Подозреваемый был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос о его заключении под стражу.