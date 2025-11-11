Ранним утром на трассе в Татарстане столкнулись два авто, пострадали несколько человек

Как стало известно «Татар-информу», в результате ДТП, по предварительной информации, пострадали шесть человек: два пассажира иномарки и четыре пассажира отечественного авто.
Всех увезли в Арскую ЦРБ. Подробности уточняются.
Сегодня утром в Арском районе Татарстана Kia Rio столкнулся с автомобилем «Нива».
