Экс-глава минздрава Прикамья подозревается в получении взятки

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый получил лично от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров (контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой), а также за общее покровительство при исполнении договоров (контрактов).