В Перми экс-главврача тубдиспансера обвиняют в получении многомиллионной взятки. Видео

«По версии следствия, будучи экс-главврачом медучреждения, пермяк в 2021 году от одного из бизнесменов получил землю и дом. За это именно с компанией коммерсанта медучреждение должно было заключать контакты и договоры», — сообщают в ведомствах. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет о бывшем главвраче клинического фтизиопульмонологического медицинского центра Вадиме Плотникове.