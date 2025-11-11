Ричмонд
Появилась аудиозапись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31

ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой сотрудник украинской разведки инструктирует российского летчика в рамках операции по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Ее опубликовал телеканал «Россия 24».

Так, на записи можно услышать, как специалист из главного управления разведки минобороны Украины дает советы по угону судна. Также он рассказывает, с какой скоростью и на какой высоте необходимо лететь, чтобы успешно завершить операцию.

— Ничего сложного в этом нет, — утверждал украинский разведчик.

По данным ведомства, Запад и Киев при планировании операции по угону российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» прибегли к помощи нежелательной в России организации Bellingcat*.

О срыве операции стало известно в этот же день. Киев хотел завербовать российских летчиков за три миллиона долларов, чтобы те угнали самолет и устроили провокацию против крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса (НАТО).

*Издание включено в реестр СМИ-иностранных агентов.

