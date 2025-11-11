В Волгограде проверяют сообщения о стрельбе у жилого дома

В Волгограде началось расследование инцидента в Краснооктябрьском районе. 10 ноября 2025 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Волгограду поступило тревожное сообщение. Как стало известно, напротив одного из домов по улице Штеменко были слышны звуки, очень похожие на выстрелы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Полиция Волгограда отреагировала оперативно. На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа. Ее задача — выяснить все детали произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов сейчас активно работают на месте, опрашивают возможных свидетелей и собирают улики, чтобы установить точную картину событий.