В Волгограде проверяют сообщения о стрельбе у жилого дома

В Волгограде началось расследование инцидента в Краснооктябрьском районе. 10 ноября 2025 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Волгограду поступило тревожное сообщение. Как стало известно, напротив одного из домов по улице Штеменко были слышны звуки, очень похожие на выстрелы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.