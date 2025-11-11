Женщина совратила 14-летнего друга дочери, родила от него и угодила в тюрьму

В штате Иллинойс задержали 43-летнюю Робин Полстон по обвинению в совращении подростка.
Как сообщает People, подозрения у полиции возникли после того, как женщина родила ребёнка в январе. Стражи порядка заметили, что новорождённый получил те же второе имя и фамилию, что и 14-летний друг дочери Полстон.
Сначала женщина утверждала, что отцом ребёнка является 25-летний мужчина по имени Брайан, которого она якобы больше не видела. Однако следователи нашли в её телефоне фотографии и видео интимного характера с подростком. Позднее ДНК-тест подтвердил его отцовство.
По материалам дела, знакомство семьи с мальчиком произошло в 2023 году, когда дочь Полстон пошла с ним на школьный бал, а мать сопровождала их. В 2024 году подросток вновь приезжал к ней в гости, примерно за 40 недель до родов.
Женщина не признала вину и находится под арестом в ожидании суда.