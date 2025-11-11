Омского таксиста, помогавшего телефонным мошенникам, заключили под стражу

О задержании пособника телефонных мошенников сообщили в омской полиции. 48-летний таксист выполнял роль курьера, помогая аферистам облапошивать пожилых омичей.
В Омске заключен под стражу водитель такси, забиравший деньги у двух пенсионерок, и отправлявший их телефонным мошенникам. Следствием установлено, что 48-летний таксист выполнял роль курьера: приезжал к пенсионерам, с которыми аферисты уже долгое время общались по телефону, и забирал крупные денежные суммы. Введенные в заблуждение пенсионеры в каждом случае полагали, что прибывший курьер направит деньги для «декларирования».
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. По ходатайству следователя отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску Кировским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь пособника мошенников ждет суд и внушительный срок.