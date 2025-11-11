Омского таксиста, помогавшего телефонным мошенникам, заключили под стражу

В Омске заключен под стражу водитель такси, забиравший деньги у двух пенсионерок, и отправлявший их телефонным мошенникам. Следствием установлено, что 48-летний таксист выполнял роль курьера: приезжал к пенсионерам, с которыми аферисты уже долгое время общались по телефону, и забирал крупные денежные суммы. Введенные в заблуждение пенсионеры в каждом случае полагали, что прибывший курьер направит деньги для «декларирования».