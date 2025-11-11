Ричмонд
Пять человек погибли на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 3 по 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 24 ДТП, в которых пять человек погибли. 34 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе — двое детей, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.