Пять человек погибли на дорогах Крыма

«В период с 3 по 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 24 ДТП, в которых пять человек погибли. 34 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе — двое детей, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.
Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.