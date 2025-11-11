Украина попыталась угнать для НАТО российский истребитель МиГ-31: как сотрудники ФСБ раскрыли диверсию врага

И сейчас иностранные разведчики попытались повторить данную операцию и действовали почти тем же способом. Разведчик прислал летчику контакты «Сергея Луговского» в виде поддельной пресс-карты (удостоверения журналиста), которая была оформлена в Польше в 2023 году. Летчик связался с «Сергемм», и тот, разговаривая с явным украинским акцентом, начал общение издалека: он интересовался обучением и профессией российского военного и постепенно переходил к теме военной авиации и типам эксплуатируемых самолетов. В конце он предложил оплатить «предоставленную информацию» переводом на личную карту летчика, но тот отказался от дальнейшего контакта.