ФСБ обнародовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31

Появилась аудиозапись инструктажа российского летчика сотрудником украинской разведки в рамках сорванной операции Киева по истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».
Запись, предоставленную ФСБ РФ, опубликовал телеканал «Россия 24». На ней сотрудник ГУР Минобороны Украины объясняет, как лучше угнать самолет, на какой высоте и с какой скоростью. Он утверждает, что в этом нет ничего сложного.
Пилот МиГ-31 рассказал, как военная разведка Украины и представители Запада пытались завербовать его прошлой осенью.
Сообщалось, что ГУР Украины обещало российским летчикам за угон МиГ-31 3 млн долларов.
По данным ФСБ РФ, украинские и британские спецслужбы собирались угнать российский МиГ-31 для провокации, в которую должны были вовлечь одну из крупнейших авиабаз НАТО.