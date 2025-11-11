ФСБ обнародовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31

Запись, предоставленную ФСБ РФ, опубликовал телеканал «Россия 24». На ней сотрудник ГУР Минобороны Украины объясняет, как лучше угнать самолет, на какой высоте и с какой скоростью. Он утверждает, что в этом нет ничего сложного.