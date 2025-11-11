Ричмонд
ФСБ обнародовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31

На записи сотрудник ГУР МУ объясняет российскому летчику, как лучше угнать самолет.

Источник: Аргументы и факты

Появилась аудиозапись инструктажа российского летчика сотрудником украинской разведки в рамках сорванной операции Киева по истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

Запись, предоставленную ФСБ РФ, опубликовал телеканал «Россия 24». На ней сотрудник ГУР Минобороны Украины объясняет, как лучше угнать самолет, на какой высоте и с какой скоростью. Он утверждает, что в этом нет ничего сложного.

Пилот МиГ-31 рассказал, как военная разведка Украины и представители Запада пытались завербовать его прошлой осенью.

Сообщалось, что ГУР Украины обещало российским летчикам за угон МиГ-31 3 млн долларов.

По данным ФСБ РФ, украинские и британские спецслужбы собирались угнать российский МиГ-31 для провокации, в которую должны были вовлечь одну из крупнейших авиабаз НАТО.

