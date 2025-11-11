Иномарка сбила подростка на проспекте Гагарина: пострадавший в больнице

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, около 19:45 на проспекте Гагарина, в районе дома № 110, водитель автомобиля марки «Chery Tiggo», 2000 года рождения, сбил подростка 2010 года рождения.
По предварительным данным, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что иномарка влетела в отбойник на трассе М-7 в Володарском округе, в результате чего водитель был госпитализирован.