Иномарка сбила подростка на проспекте Гагарина: пострадавший в больнице

По предварительным данным, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.